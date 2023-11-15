مجرى السيل في شرائع مكة المكرمة.. كثبان رملية ومخلفات وهيكل مركبة مجهولة

وتسبَّب تراكم الرمال والحصى في المجرى، إضافة إلى هيكل مركبة مجهولة داخل مجرى السيل، في تشوُّه بصري ملحوظ؛ يدعو إلى ضرورة إعادة تنظيفه، وإزالة المخلفات التي بداخله، إضافة إلى إعادة تسوية المواقع التي انهارت على جنباته، ووصلت إلى حرم الطريق الملاصق لمجرى السيل.