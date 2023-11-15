مجرى السيل في شرائع مكة المكرمة.. كثبان رملية ومخلفات وهيكل مركبة مجهولة

شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا شبه متواصلة منذ عصر اليوم على أغلب الأحياء، فيما عانقت السُّحب قمم الجبال في شرق مكة المكرمة.
وتوقفت الأمطار فترة المساء، ثم عاودت الهطول بعد صلاة المغرب إلى قرب العشاء.
"سبق" وثَّقت خلال جولة ميدانية مجرى تصريف السيول الواقع في آخر مخطط 4، الذي امتلأت جنباته بالرمال، وشكلت عائقًا أمام مجرى الأمطار، التي انحصر بعضها في أقصى مجرى تصريف السيول.
وتسبَّب تراكم الرمال والحصى في المجرى، إضافة إلى هيكل مركبة مجهولة داخل مجرى السيل، في تشوُّه بصري ملحوظ؛ يدعو إلى ضرورة إعادة تنظيفه، وإزالة المخلفات التي بداخله، إضافة إلى إعادة تسوية المواقع التي انهارت على جنباته، ووصلت إلى حرم الطريق الملاصق لمجرى السيل.