تزامناً مع احتفالات العيد.. أمين العاصمة المقدّسة يدشّن النافورة التفاعلية في الجموم

وبيّنت بلدية محافظة الجموم، أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة"، التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن النافورة التفاعلية الجديدة تشكل معلماً من معالم المحافظة، وتأتي ضمن مشروع متنزه الشهداء العام بمحافظة الجموم، حيث تبلغ مساحة النافورة 1800 متر مربع وارتفاعها من 4 أمتار إلى 13 متراً، كما يضم المتنزه عديداً من وسائل الترفيه الحديثة والملاعب وجزيرة مائية وجلسات للزوّار، وعدد (26) من الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة، وغيرها من المرافق، كما يستوعب طاقة استيعابية لعددٍ كبيرٍ من الزوّار.