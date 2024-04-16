تزامناً مع احتفالات العيد.. أمين العاصمة المقدّسة يدشّن النافورة التفاعلية في الجموم

دشّن أمين العاصمة المقدّسة مساعد بن عبدالعزيز الداود؛ أمس، مشروع النافورة التفاعلية بحديقة الشهداء في محافظة الجموم- شمال مكة المكرّمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ (62,000) متر مربع، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الفطر 1445هـ.
وبيّنت بلدية محافظة الجموم، أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة"، التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن النافورة التفاعلية الجديدة تشكل معلماً من معالم المحافظة، وتأتي ضمن مشروع متنزه الشهداء العام بمحافظة الجموم، حيث تبلغ مساحة النافورة 1800 متر مربع وارتفاعها من 4 أمتار إلى 13 متراً، كما يضم المتنزه عديداً من وسائل الترفيه الحديثة والملاعب وجزيرة مائية وجلسات للزوّار، وعدد (26) من الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة، وغيرها من المرافق، كما يستوعب طاقة استيعابية لعددٍ كبيرٍ من الزوّار.
وفي السياق ذاته، شارك أمين العاصمة المقدّسة مساعد بن عبدالعزيز الداود؛ أهالي محافظة الجموم فرحة عيد الفطر خلال الحفل الذي أقامته البلدية بهذه المناسبة وحضره المسؤولون وعدد كبير من أهالي وأعيان المحافظة، واشتمل الحفل على عديدٍ من الفقرات المميزة والألعاب الشعبية والفولكلورية والعرضة السعودية وعددٍ من الفعاليات خلال المخيم الذي أعدّته البلدية لهذه المناسبة.
وأوضح أن محافظة الجموم شهدت عديداً من المشاريع التنموية والحضارية التي أسهمت في تطوير المحافظة والرفع من جودة الحياة، خاصة أنها منطقة تمتلك طبيعة خلابة وتتميّز بخضرتها وخصوبة أرضها وأجوائها العليلة.