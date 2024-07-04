جمعية "كهاتين".. تحصل على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء مؤسسي في الوطن العربي 2024

من جانبه قدّم مدير عام جمعية "كهاتين" أ. محمد آل مانع، شكره للقائمين على هذه الجائزة على ثقتهم ومهنيتهم العالية، وإلى مجلس إدارة الجمعية ولجميع منسوبيها على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق جودة العمل، وأضاف أن "الجمعية حققت معايير الجائزة من خلال تعزيز تنفيذ المبادرات والممارسات المهنية والفعالة التي ساهمت في تحقيق التوجهات الاستراتيجية؛ مما حقق أثرًا إيجابيًّا على العاملين في الجمعية، وانعكس على رفع كفاءة الأداء لخدمة أبناء وأسر "كهاتين"، إضافة إلى تعزيز التواجد في المجتمع وخلق شراكات نوعية ذات أثر إيجابي".