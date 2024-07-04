جمعية "كهاتين".. تحصل على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء مؤسسي في الوطن العربي 2024

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي للعام 2024م؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بمقر المؤسسة بمدينة الدمام.
وتأتي هذه الجائزة تقديرًا من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية للجهود المبذولة في هذا المجال من كل الجهات في العالم العربي، والتي تهدف للارتقاء بمستوى التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية؛ بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين؛ وفقًا لمعايير مبنية على أسس علمية.
من جانبه قدّم مدير عام جمعية "كهاتين" أ. محمد آل مانع، شكره للقائمين على هذه الجائزة على ثقتهم ومهنيتهم العالية، وإلى مجلس إدارة الجمعية ولجميع منسوبيها على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق جودة العمل، وأضاف أن "الجمعية حققت معايير الجائزة من خلال تعزيز تنفيذ المبادرات والممارسات المهنية والفعالة التي ساهمت في تحقيق التوجهات الاستراتيجية؛ مما حقق أثرًا إيجابيًّا على العاملين في الجمعية، وانعكس على رفع كفاءة الأداء لخدمة أبناء وأسر "كهاتين"، إضافة إلى تعزيز التواجد في المجتمع وخلق شراكات نوعية ذات أثر إيجابي".
وأضاف "آل مانع": أن الجمعية تعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها وفق معايير الحوكمة والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في كافة تعاملاتها، وبما يتوافق مع جهة الإشراف الفني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يحقق نظامًا مؤسسيًّا وممارسات عالمية مبتكرة وفعالة، إضافة إلى تطوير مهارات الموظفين وتأهيلهم، وقياس رضا العاملين وإلحاقهم بدورات تدريبية وتطويرية؛ لإكسابهم المهارات اللازمة، والتي عززت فرص الارتقاء في مجال خدمة المستفيدين.