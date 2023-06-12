بحضور مستثمرين بالتدريب الأهلي.. "التدريب التقني" تُطلق منظومة "التقييم الذاتي"

دشّن نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، أعمال ملتقى فروع إدارة التدريب الأهلي بالمملكة، مؤخرًا، منظومة الامتثال (التقييم الذاتي)، بحضور قيادات التدريب الأهلي بمناطق المملكة، وعدد من المستثمرين والمستثمرات بقطاع التدريب الأهلي.
وأوضح نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن بن عبدالله المرواني، أن منظومة الامتثال تُعد من أهم الخدمات التي تقودها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلةً بالإدارة العامة للتدريب الأهلي، والتي تأتي امتدادًا للمشاريع والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لخدمة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة والمستفيدين منه.
وأشار إلى أن المنظومة تهدف لتقييم المنشأة التدريبية الأهلية لنفسها، وفق منظومة رقابة ذاتية لقياس مستوى التزام المنشأة باللوائح التنظيمية للقطاع.
وتعتمد منظومة الامتثال على 7 معايير رئيسة، وهي: القيادة والإدارة، والمدربون، والمتدربون، وجودة التدريب، والبرامج التدريبية، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، والتميز المؤسسي.
ويشمل النموذج جميع الجوانب التي تحقق الالتزام التام بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، ويتطلب من المنشأة الإفصاح عن سائر بياناتها وفق النموذج ليتم بناء عليه تقديم التوصيات المناسبة للمنشأة لرفع مستوى امتثالها، الذي سينعكس على جودة عملياتها التنظيمية سواء على المستوى الإداري أو التدريبي، ويسهم في مساعدة منشآت التدريب الأهلية على قياس مدى التزامها بالأنظمة واللوائح وإرشادها إلى السُبل المثلى لرفع مستوى امتثالها بما ينعكس على رفع مستوى جودة خدمتها ورضا المستفيدين.