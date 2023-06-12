بحضور مستثمرين بالتدريب الأهلي.. "التدريب التقني" تُطلق منظومة "التقييم الذاتي"

ويشمل النموذج جميع الجوانب التي تحقق الالتزام التام بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، ويتطلب من المنشأة الإفصاح عن سائر بياناتها وفق النموذج ليتم بناء عليه تقديم التوصيات المناسبة للمنشأة لرفع مستوى امتثالها، الذي سينعكس على جودة عملياتها التنظيمية سواء على المستوى الإداري أو التدريبي، ويسهم في مساعدة منشآت التدريب الأهلية على قياس مدى التزامها بالأنظمة واللوائح وإرشادها إلى السُبل المثلى لرفع مستوى امتثالها بما ينعكس على رفع مستوى جودة خدمتها ورضا المستفيدين.