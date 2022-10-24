إنجاز عالمي.. "لين" و"عزوف" تتزيّنان بفضية وبرونزية أولمبياد أوروبا للمعلوماتية

حقّقت طالبتان من تعليم جدة، الميداليتَيْن الفضية والبرونزية في أولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية "EGOI 2022"، في نسخته الثانية التي أُقيمت في تركيا من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك من بين 164 طالبة متفوقة في مجال المعلوماتية يمثلن 43 دولة.