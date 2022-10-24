إنجاز عالمي.. "لين" و"عزوف" تتزيّنان بفضية وبرونزية أولمبياد أوروبا للمعلوماتية

حقّقت طالبتان من تعليم جدة، الميداليتَيْن الفضية والبرونزية في أولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية "EGOI 2022"، في نسخته الثانية التي أُقيمت في تركيا من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك من بين 164 طالبة متفوقة في مجال المعلوماتية يمثلن 43 دولة.
وحصلت "لين قنش"؛ الطالبة بالصف الثاني الثانوي بثانوية الموهوبات بجدة، على الميدالية الفضية في أولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية 2022، حيث حصدت الإنجاز بعد رحلة تدريب مكثفة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية تلقت خلالها 1266 ساعة، فيما أحرزت زميلتها عزوف باعقيل؛ الطالبة بالصف الثاني الثانوي، الميدالية البرونزية بعد رحلة تدريب مكثفة مع برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية تلقت خلالها 938 ساعة.
المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع؛ هنّأ الطالبتَيْن على تحقيق هذا الإنجاز العالمي مثمّناً الدور الذي أسهمت به المدرسة والأسرة وإدارة الموهوبات حتى تمّ تحقيق النتائج المشرّفة، راجياً للطالبتَيْن مزيداً من التفوق والنجاح.