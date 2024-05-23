ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي, مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة.
من جهة أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة ، بحوزته (20) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي, و(5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.