"أهازيج الفلاحة وبيوت الطين".. محاكاة للريف قديماً تشد زوّار كرنفال "بريدة للتمور"

ويجد ركن الحياة الريفية اهتمامًا وإقبالًا واسعًا من زوّار الكرنفال للتعرُّف على مقتنياته التراثية، ضمن عددٍ من الأركان ومجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية التي ينفّذها الكرنفال الذي يستمر 25 يوماً.