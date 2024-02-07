الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي-البحريني

من جانبه، نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين، بمستوى العلاقات المميزة والروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات، ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة، تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا سموه إلى الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما علاقات البلدين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد -حفظهما الله-، مشيدًا سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم مختلف المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التكامل والنماء للبلدين الشقيقين، منها المبادرات التي تعمل عليها لجان مجلس التنسيق السعودي- البحريني، التي تهدف لوضع التطلعات والرؤى المشتركة موضع التنفيذ.