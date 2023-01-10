اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية لـ"مروج".. و"الوطني لتنمية الغطاء النباتي" مؤسسًا لها

وناقش مجلس أمناء "مروج" المُخرجات المتوقعة من تنفيذ الخطط التشغيلية، وأبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية؛ مستعرضًا في الوقت ذاته المشاريع التي تم تنفيذها مع شركاء "مروج": البنك الأهلي، وبنك ساب، ومجموعة العليان، ومجموعة هيونداي، والهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.