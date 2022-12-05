السير نحو المنافسة عالمياً...مؤسس كلوديرا ونائب الرئيس لجوجل وياهو سابقاً ينضم لـ "لوسيديا"

والدكتور عمرو هو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Vectara شركة تقدم برمجيات البحث العصبي كخدمة، في وادي السيليكون في الولايات المتحدة، عمل نائباً للرئيس لعلاقات المطورين في Google Cloud، من قبل كان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في Cloudera وهي شركة تقنية عالمية تقدم أنظمة إدارة البيانات للشركات الكبرى في العالم. عمل أيضاً نائباً الرئيس للمهندسين لذكاء المنتج في Yahoo. حيث عملت لمدة ٨ سنوات من عام ٢٠٢٢ بعد ما تم الاستحواذ على أول شركة ناشئة قام بتأسيسها وهي شركة Aptivia. وحصل الدكتور عوض الله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد.