السير نحو المنافسة عالمياً...مؤسس كلوديرا ونائب الرئيس لجوجل وياهو سابقاً ينضم لـ "لوسيديا"

أعلنت شركة تحليل البيانات الرقمية "لوسيديا" عن انضمام الدكتور عمرو عوض الله إلى مجلس إدارة الشركة، في خطوة تعبر عن طموح الشركة في قيادة قطاع تحليل تجربة العميل في الشرق الأوسط ومنافسة الشركات العالمية وذلك من خلال استقطاب كوادر عالمية لتكون ضمن مجلس إدارة الشركة.
وبهذه المناسبة، عبَّرَ المؤسس والرئيس التنفيذي عبدالله عيسري عن هذا الإعلان بقوله "سعداء بانضمام الدكتور عمر عوض الله إلى مجلس إدارة لوسيديا، وأنا على يقين أن الخبرة العريقة للدكتور عمرو في النمو والتوسع للتقنيات المتقدمة عالمياً ستكون قيمة لا تقدر بثمن للوسيديا في ظل النمو المتسارع للشركة وسعينا لتقديم منصة متعددة القنوات في إدارة تجربة العميل من أجل مساعدة عملائنا لتحسين تجربة عملائهم".
فيما قال الدكتور عمرو "دائماً ما تتواصل معي العديد من الشركات في المنطقة للانضمام لمجالس إدارتها. وقد تحمست كثيراً عندما تواصل معي فريق لوسيديا، هذه الشركة لديها فريق رائع، ويعملون على حل مشكلة مهمة جداً، وبالفعل يجيدون تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة عملائهم ليصبحوا رواداً في الاستفادة من بيانات وتفاعلات العملاء وتحويلها إلى رؤى ومعلومات قابلة للتنفيذ. إلى جانب كون لوسيديا من الشركات القليلة في العالم القادرة على تحليل اللهجات العربية عبر الشرق الأوسط، كلي فخر بالانضمام إليهم لخوض هذه الرحلة الرائعة".
ويأتي هذا الإعلان بعد ١٢ شهراً من إغلاق آخر جولة استثمارية للشركة، وهو ما يعكس التزام الشركة نحو أهدافها الإستراتيجية وأنها تسير نحو المنافسة عالمياً لتكون من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة، خاصة وأن شركة لوسيديا السعودية تمتلك أدق نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليل اللغة العربية في العالم حيث تصل نسبة الدقة فيها إلى ٩٢٪ حسب التجارب الأخيرة، وهو ما يجعلها متفوقة في مجال إدارة وتحليل تجربة العميل في الشرط الأوسط.
والدكتور عمرو هو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Vectara شركة تقدم برمجيات البحث العصبي كخدمة، في وادي السيليكون في الولايات المتحدة، عمل نائباً للرئيس لعلاقات المطورين في Google Cloud، من قبل كان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في Cloudera وهي شركة تقنية عالمية تقدم أنظمة إدارة البيانات للشركات الكبرى في العالم. عمل أيضاً نائباً الرئيس للمهندسين لذكاء المنتج في Yahoo. حيث عملت لمدة ٨ سنوات من عام ٢٠٢٢ بعد ما تم الاستحواذ على أول شركة ناشئة قام بتأسيسها وهي شركة Aptivia. وحصل الدكتور عوض الله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد.
فيما تعد لوسيديا منصة رائدة لإدارة تجربة العميل، موجهة للعالم العربي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونموذج فهم اللغة الطبيعية، مكنت لوسيديا الشركات الكبرى من فهم عملائهم بصورة أدق من خلال تقديم حلول متعددة القنوات والتي تجمع وتحلل البيانات من كل نقاط تفاعل وتواصل العملاء مثل وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، المحادثات الفورية، ومراجعات الموقع و خرائط جوجل وغيرها، ويقع المقر الرئيسي للوسيديا في الرياض، السعودية وتخدم عملاء في أكثر من ٦ دول في الشرق الأوسط، للمزيد عن لوسيديا زر الموقع الإلكتروني https://lucidya.com/.