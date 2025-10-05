إقبال جماهيري واسع على معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

وتشهد أجنحة المعرض إقبالًا واسعًا من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بفعالياته المتنوعة، فيما استحوذت المناطق المستحدثة هذا العام على اهتمام خاص، من أبرزها منطقة الصقور المنغولية التي تعرّف الحضور على سلالات مميزة، ومتحف السلوقي، و”قرية صقّار المستقبل” المخصصة للأطفال، وتجربة سيارات الكارتينغ، إلى جانب أكثر من 23 فعالية مصاحبة.