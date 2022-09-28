هيئة النقل تطلق 62 خدمة إلكترونية تخص القطاع البحري

وقالت الهيئة: إن ذلك يأتي في ظل جهودها التطويرية والهادفة إلى تمكين المستفيدين من الحصول على خدماتها بشكل أسهل وأسرع، وبما يضمن تعزيز عملية التكامل والترابط بين أنظمة الهيئة والجهات الأخرى، والذي سينعكس بدوره على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة حوكمتها، وتحسين تجربة المستخدمين والمستفيدين من هذه الخدمات.