الطقس البارد ينعكس على زيادة الإنفاق: دراسة من AliExpress تكشف زيادة إنفاق المتسوقين السعوديين مع انخفاض درجات الحرارة

مع انحسار درجات الحرارة في فصل الصيف أخيراً في المملكة، يتوجه السعوديون للاستمتاع بالأنشطة الخارجية وإنفاق المزيد خلال هذه الفترة. وكشفت دراسة أجرتها YouGov بتكليف من AliExpress في أكتوبر أن حوالي 71% من سكان المملكة يشاركون على نحو ملحوظ في الأنشطة الاجتماعية خلال الأشهر الأكثر برودة، بما في ذلك استضافة التجمعات وتناول الطعام خارج المنزل وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة. ومع انخفاض درجات الحرارة، تبدأ هذه العادات في رسم ملامح ما يعتبره كثير من المقيمين أكثر فترات العام نشاطاً وحيوية.