"أمير الشرقية" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، صباح اليوم الأربعاء، بحضور نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك الذين قَدِموا لتهنئته بهذه المناسبة.
وفي بداية اللقاء، رفَع أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهم الله" بهذه المناسبة السعيدة.
وقال: "الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر المبارك، ويسعدني أن ألتقي بكم في أول أيام عيد الفطر، هذه المناسبة السعيدة بعد نهاية شهر فضيل، نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع، وأن يُديم علينا نِعَم الأمن والأمان والرخاء".
وأضاف: "يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة، وأسأل الله أن تدوم الأعياد والمناسبات السعيدة في بلادنا في ظل قيادتنا الحكيمة "حفظها الله".
حضر الاستقبال عدد من الأمراء وقيادات المنطقة ووكيل إمارة المنطقة تركي بن عبدالله التميمي، وجمع من الأهالي.