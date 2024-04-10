"أمير الشرقية" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

وقال: "الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر المبارك، ويسعدني أن ألتقي بكم في أول أيام عيد الفطر، هذه المناسبة السعيدة بعد نهاية شهر فضيل، نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع، وأن يُديم علينا نِعَم الأمن والأمان والرخاء".