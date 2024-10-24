"التحكيم الرياضي" يعتمد ترجمة نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية إلى الإنجليزية

أعلن مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي عن اعتماد ترجمة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز إلى اللغة الإنجليزية ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي، ويأتي هذا القرار ضمن تنفيذ أحد المشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمركز التي انطلقت في يناير الماضي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مستهدفات المركز الاستراتيجية من خلال تعزيز جودة التشريعات القانونية، وترسيخ رؤية المركز في بناء منظومة تحكيمية مستدامة ومتميزة على المستوى الإقليمي.
كما يسعى المركز إلى تقديم حلول تحكيمية ذات جودة عالية للفصل في المنازعات ذات البعد الرياضي، بما يتماشى مع الحراك التطويري في القطاع الرياضي؛ تحقيقاً لأهداف برامج رؤية المملكة 2030.