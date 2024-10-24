"التحكيم الرياضي" يعتمد ترجمة نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية إلى الإنجليزية

أعلن مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي عن اعتماد ترجمة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز إلى اللغة الإنجليزية ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي، ويأتي هذا القرار ضمن تنفيذ أحد المشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمركز التي انطلقت في يناير الماضي.