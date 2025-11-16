تزامناً مع ملتقى بيبان 2025: "عبدالله الفلاج للمحاماة" تعقد شراكة استراتيجية مع المكتب الإيطالي F&F LEGAL CONSULTING لتعزيز تدفقات الاستثمار بين السعودية وإيطاليا

وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس حاضنة أعمال قانونية واستثمارية تُيسّر رحلة المستثمرين بين البلدين، بدءًا من بناء نموذج الأعمال الأنسب، مرورًا بمتطلبات التشريعات والتنظيمات، ووصولًا إلى تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، واتفاقيات المستثمرين، وإعادة هيكلة الديون، إضافة إلى تقديم خدمات متخصصة في قانون الشركات والعمل والتقاضي التجاري.