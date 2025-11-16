تزامناً مع ملتقى بيبان 2025: "عبدالله الفلاج للمحاماة" تعقد شراكة استراتيجية مع المكتب الإيطالي F&F LEGAL CONSULTING لتعزيز تدفقات الاستثمار بين السعودية وإيطاليا

في خطوة تعكس تصاعد التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، أعلنت شركة عبدالله الفلاج للمحاماة والاستشارات القانونية عن توقيع اتفاقية شراكة مع المكتب الإيطالي F&F LEGAL CONSULTING، المتخصص في الصفقات الاستثمارية وتنفيذ العمليات القانونية في ميلانو وعموم إيطاليا، ويمتلك خبرة دولية وشبكة علاقات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس حاضنة أعمال قانونية واستثمارية تُيسّر رحلة المستثمرين بين البلدين، بدءًا من بناء نموذج الأعمال الأنسب، مرورًا بمتطلبات التشريعات والتنظيمات، ووصولًا إلى تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، واتفاقيات المستثمرين، وإعادة هيكلة الديون، إضافة إلى تقديم خدمات متخصصة في قانون الشركات والعمل والتقاضي التجاري.
وأكد الأستاذ عبدالله الفلاج، الشريك المؤسس، أن هذا التعاون يمثل "نموذجاً فريداً من نوعه بين المكاتب القانونية الإيطالية والسعودية"، ويستند إلى "رؤية مشتركة لتمكين الاستثمارات المتبادلة ودعم توسع الشركات في أسواق جديدة ضمن بيئة قانونية متكاملة".
من جانبه، أعرب الأستاذ فابيو سي. روسو، الشريك المؤسس في F&F LEGAL CONSULTING، عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تأتي بعد توسع المكتب في نيويورك، والذي أسهم في تسهيل توسع العائلات التجارية الإيطالية نحو عدد من الولايات الأمريكية، مؤكداً أن السوق السعودية تمثل الوجهة القادمة للنمو الاستراتيجي.
كما عبّرت فرانسيسكا أرينوستو عن تفاؤلها الكبير بالتوسع في السعودية، مشيدةً بـ"الديناميكية الاقتصادية اللافتة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030"، مشيرةً إلى مشاركتها في ملتقى بيبان 2025، حيث قدمت عرضاً حول الفرص المتاحة لرواد الأعمال في بناء الشراكات الاستثمارية واستلهام التجارب الناجحة للشركات العائلية الإيطالية، خصوصاً تلك القائمة في ميلانو، والتي تمتلك محافظ متنوعة تشمل القطاع الصناعي والرياضي والمالي والسياحي والعقاري والثقافي وتقنية المعلومات والاتصالات.