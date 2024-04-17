يستمر حتى 12 شوال... محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد الطائفي

ووجه "القاضي" الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من ما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين إلى فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.