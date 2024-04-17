يستمر حتى 12 شوال... محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد الطائفي

دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود اليوم فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لمدة 5 أيام من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً في مدينة الورود.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن المهرجان يشارك به أكثر من 60 مزارعاً وأسرة منتجة من المحافظة لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها، فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة على مسرح المهرجان طوال مدة المهرجان حيث سيمتد المهرجان حتى يوم الأحد 12 شوال.
ووجه "القاضي" الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من ما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين إلى فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة للتعريف بالميزات النسبية لكل منطقة ودعماً للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.
وأضاف "الخليف" أنه تزخر محافظات منطقة مكة المكرمة بتنوع إنتاجها للمحاصيل الزراعية بجودة عالية إذ تهدف الوزارة من خلال المهرجانات إلى دعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية. مشيراً إلى أن القطاع الزراعي بالطائف يحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف لتسخير كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بالمحافظة.
ومن المتوقع أن يحظى المهرجان سنوياً بحضور وإقبال كثيف من قبل الأهالي والزوار للطائف والاستمتاع بفعالياته.