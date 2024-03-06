لتعزيز وتطوير قدراتها الرقمية والتقنية.. شراكةٌ بين "الماجد للعود" و"مايكروسوفت"

جدير بالذكر أن شركة الماجد للعود، تُعَد إحدى أبرز العلامات التجارية الرائدة، في مجال الاستثمار في قطاع العود والعطور، على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتأسست الشركة في عام 1956م، لتنشئ ﺳﻮقًا واﻋﺪة، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻮد والعطور، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻤﻠﺔ، لتتوج أكثر من 60 عامًا من اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻮد واﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮاﺗﻬﺎ، ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻮق الخليجية، من خلال إنشاء وابتكار خطوط عطرية جديدة، ﺳﺎﻫﻤﺖ في توسيع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أكثر من 320 ﻣﻨﺼﺔ مبيعات (فروع)، في اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وعدد من الدول الشقيقة، منها دول الكويت والإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان وغيرها.