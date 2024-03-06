لتعزيز وتطوير قدراتها الرقمية والتقنية.. شراكةٌ بين "الماجد للعود" و"مايكروسوفت"

أعلنت شركة الماجد للعود، إحدى أبرز العلامات التجارية، في مجال الاستثمار في قطاع العود والعطور على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مهمة، مع شركة مايكروسوفت العالمية، لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قدراتها التقنية، وتقديم تجربة أكثر تفاعلًا وابتكارًا لعملائها.
وقّع الاتفاقية، كل من مدير تقنية وأمن المعلومات في شركة الماجد للعود، إبراهيم بن محمد الماجد، وريان زاهد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مايكروسوفت"، وسط حضور جمع كبير من أعضاء مجلس إدارتي طرفي الاتفاقية، وعدد من الضيوف، والجهات ذات العلاقة.
ويأتي توقيع شركة "الماجد للعود"، لهذه الشراكة الاستراتيجية مع "مايكروسوفت" العالمية، والتي تمتد لعدة سنوات؛ للاستفادة التقنية من قدرات وخبرات "مايكروسوفت"، وتوظيفها لتنفيذ الحلول الرقمية المبتكرة؛ تعزيزًا لتجربة العميل وتطوير قدرات الشركة في مجالات عديدة؛ أبرزها التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وتحليلات البيانات، وتحسين العمليات الداخلية، علاوة على توظيف تقنيات "مايكروسوفت" المتقدمة والحلول السحابية القوية للتمكين من تطوير قدرات وأعمال شركة "الماجد للعود"، على تحليل البيانات والحصول على رؤية استراتيجية قيمة؛ الأمر الذي يمكّن الشركة من تحسين التواصل مع العملاء، وتلبية احتياجاتهم، بطرق مبتكرة وحديثة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سوف يُسهم التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة وتطوير الأداء، لخدمة العميل لدى "الماجد للعود"، وتحسين التنظيم الداخلي وتبسيط العمليات وتنفيذ أفضل الممارسات الحديثة التي تدعم نمو الشركة وتقوي من تنافسها في سوق العود والعطور العالمي.
من جانبه، قال إبراهيم الماجد: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مايكروسوفت العالمية، كما أننا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستعزز من مكانة الماجد للعود كشركة سعودية رائدة في صناعة العطور، وستُمَكّننا من تقديم تجربة استثنائية لعملائنا، وتحقيق نجاح مستدام في عالم الأعمال الرقمية؛ وذلك بما يخدم مجال تخصصنا".
وتابع الماجد: نحن نتطلع إلى أن تُحَقق هذه الشراكة الاستراتيجية في القريب العاجل نتائج مذهلة من خلال تعاوننا مع فريق مايكروسوفت المحترف والمبتكر؛ لتحقيق التميز التكنولوجي المأمول، لتطوير قدراتنا وتقديم تحسينات مستدامة، لتلبية كافة تطلعات عملائنا الكرام، ومواكبة عالم التكنولوجيا بأفضل ما يمكن؛ مشيرًا إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة العميل وتلبية احتياجاته في مجال عالم العود والعطور.
بدوره أكد ثامر بن سعد الماجد نائب الرئيس للمالية أن "الماجد للعود"، كشركة رائدة على مستوى المملكة والمنطقة، في مجال الاستثمار في قطاع العود العطور والتي تمتد خبراتها إلى أكثر من 6 عقود؛ مؤهلةٌ للاضطلاع بهذا الدور الرائد؛ لأنها تطبق أعلى المعايير والمواصفات المستدامة، في مجال الاستثمار في قطاع العود والعطور.
جدير بالذكر أن شركة الماجد للعود، تُعَد إحدى أبرز العلامات التجارية الرائدة، في مجال الاستثمار في قطاع العود والعطور، على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتأسست الشركة في عام 1956م، لتنشئ ﺳﻮقًا واﻋﺪة، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻮد والعطور، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻤﻠﺔ، لتتوج أكثر من 60 عامًا من اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻮد واﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮاﺗﻬﺎ، ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻮق الخليجية، من خلال إنشاء وابتكار خطوط عطرية جديدة، ﺳﺎﻫﻤﺖ في توسيع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أكثر من 320 ﻣﻨﺼﺔ مبيعات (فروع)، في اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وعدد من الدول الشقيقة، منها دول الكويت والإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان وغيرها.