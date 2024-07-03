برنامج "سند محمد بن سلمان" يطلق مبادرة "طيف التوحد" لأكثر من 1400 مستفيد وأسرهم

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" عن إطلاق مبادرة "طيف التوحد".
وقال البرنامج: إن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة حياة أكثر من 1400 مستفيد وأسرهم من خلال تقديم الدعم والتأهيل لتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
وأشار البرنامج إلى أن المبادرة تغطي 10 من الجمعيات الأهلية في ثماني مناطق من مناطق المملكة.
وأضاف: المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المادية عن مصابي طيف التوحد وأسرهم وتخفيف الضغوط النفسية عن الأسر ومعرفة كيفية التعامل مع المصاب بطيف التوحد.
وأردف: تسعى المبادرة إلى تعزيز اندماج المصابين باضطراب طيف التوحد في المجتمع والمدارس وتقديم التأهيل المهني لشباب طيف التوحد وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم ورفع الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد وكيفية التعامل مع المصابين.