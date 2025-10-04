بالصور.. 600 قطعة سلاح صيد بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

وشهد الجناح طرح أكثر من 600 قطعة سلاح صيد متنوعة، توزعت على ثماني شركات متخصصة في الأسلحة النارية، إلى جانب عدد من شركات الأسلحة الهوائية، ممثلة لأكثر من 55 علامة تجارية عالمية، بينها بنادق تعرض لأول مرة، مما يعزز من خيارات الهواة والزوار.