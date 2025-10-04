بالصور.. 600 قطعة سلاح صيد بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

خصص نادي الصقور السعودي جناحًا لأسلحة الصيد والذخيرة ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، مقدمًا للزوار تجربة تفاعلية متكاملة تتيح لهم الاطلاع العملي على خصائص الأسلحة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وشهد الجناح طرح أكثر من 600 قطعة سلاح صيد متنوعة، توزعت على ثماني شركات متخصصة في الأسلحة النارية، إلى جانب عدد من شركات الأسلحة الهوائية، ممثلة لأكثر من 55 علامة تجارية عالمية، بينها بنادق تعرض لأول مرة، مما يعزز من خيارات الهواة والزوار.
ويتيح المعرض للزوار فرصة تجربة الرماية والتعرف المباشر على أداء الأسلحة، إضافة إلى أجنحة للأسلحة الهوائية، وأخرى للإكسسوارات الشخصية والمنزلية المرتبطة باستخدام السلاح.
كما يقدم المعرض استشارات فورية ومعلومات دقيقة عبر متخصصين ذوي خبرة، لتسهيل عملية الاقتناء الواعي والمسؤول.
يُشار إلى أن المعرض يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 1,300 عارض من 45 دولة، ويستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار، جامعًا بين الحفاظ على الموروث الوطني وفتح آفاق استثمارية وثقافية وسياحية جديدة.