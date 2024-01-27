محليات
"سوق الجراد الموسمي" في بريدة.. إقبال ومبيعات تسجّل 10 آلاف يومياً
البيع يبدأ من الصباح للمساء والأسعار ما بين 90 ريالاً و250 ريالاً للحزمة
يشهد "سوق الجراد الموسمي" إقبالًا كثيفًا في بريدة هذه الأيام، حيث تسجّل مبيعاته 10 آلاف يوميًا.
وتتراوح الأسعار ما بين 90 ريالًا و250 ريالًا، ويعدّه المقبلون على شرائه منشطًا عامًا ومقويًا للجسم.
وتشهد الأسواق الموسمية في بريدة بيع أنواع مختلفة من الجراد، تتجاوز الأسعار 250 ريالًا للحزمة الواحدة في بعض الأحيان.
ويبدأ السوق نشاط البيع في هذه الأيام منذ ساعات الصبح الأولى والتي تستمر حتى المساء.