"هيئة تطوير محمية الإمام تركي": نجاح تفريخ 3 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء المهدد بالانقراض

ويعد هذا هو الظهور الأول للنعام ذي الرقبة الحمراء في شمال المملكة بعد انقراضه لفترة زمنية تتجاوز 100 عام، حيث كانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أطلقت برنامجاً لتوطين النعام في أواخر عام 2021 لضمان توفير بيئة طبيعية ملائمة لزوجين من النعام ذي الرقبة الحمراء، ما نتج عنه تكيّف النعام في بيئة المحمية ووضع 12 بيضة للمرة الأولى في ربيع عام 2024 وتفقيس 3 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء طبيعياً.