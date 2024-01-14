"تجمع الطائف" يبدأ في تفعيل مسار مراكز التحول الرقمي الطبي بالمستشفيات

شرع التجمع الصحي بالطائف، في تفعيل مسار مراكز التحول الرقمي الطبي بالمستشفيات، والذي يُعتبر أحد مسارات مركز التحول الرقمي الطبي والتحكم بالموارد بالتجمع، والتي سيسهم فيها المركز بخدمات رقمية فريدة من نوعها، باستخدام مزيج من المشاركة والتكامل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.