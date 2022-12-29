الحرف اليدويّة بمحافظة خيبر.. موروث مستوحى من مكونات الطبيعة

وتقول الحرفية صالحة عطاالله العنزي المتخصصة في حياكة السدو منذ أكثر من 60 عامًا: إنها ورثت هذه المهنة عن جدتها وأمها، وواصلت تعليم بناتها وحفيداتها، لأهمية هذه المهنة التي تعد من تراث المملكة؛ حيث تجد إقبالًا كبيرًا من المهتمين، ومحبي هذه الصناعة، مضيفة: "حياكة السدو تمرّ بعدة مراحل منذ استخراجها من جلود الماعز والجمال؛ حيث تبدأ تنظيف الصوف وإزالة العوالق منه باستعمال أمشاط خشبية حتى تصبح أليافه متوازية وجاهزة للنسج، بعد ذلك تتم عملية حياكة الصوف "السدو" عبر آلة الحياكة المصنوعة من الخشب، تليها مرحلة التلوين بالمواد الطبيعية التي استبدلها البعض بمواد صناعية".