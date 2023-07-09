وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأشارت إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجًّا؛ فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجًّا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40%، كما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجًّا.