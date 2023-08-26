متحف "قديم التعليم".. خمسة آلاف قطعة تحكي رحلةً عمرها قرن من الزمان

وتكشف معروضات المتحف عن الحراك الفكري والثقافي في الوسط التعليمي من خلال المجلات وصفحات من نوادرها كانت تصدرها المدارس ضمن أنشطتها الطلابية من إعداد الموهوبين في مجال الكتابة، كذلك مقالات لعدد من الشخصيات البارزة، ومنها العدد الأول من مجلة ثانوية اليمامة إحدى المدارس العريقة بمدينة الرياض؛ فيما خُصص قسم للوثائق الإدارية والمكاتبات ومنها مسير رواتب المدير والمعلمين في إحدى المدارس عام 1376هـ، ومخطوطة لمنهج دراسي قبل طباعته يعود لعام 1375هـ، وسجل استعارة كتب من المكتبة المدرسية عام 1375هـ.