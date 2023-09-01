حتى 30 سبتمبر.. تمديد فترة المشاركة بجائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري عربي

ودعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الراغبين في المشاركة إلى الدخول إلى موقع الجائزة الإلكتروني، والتعرف على آلية التسجيل والشروط والفئات، ومنها أن تكون الجمعية عاملة في خدمة المجتمع لمدة لا تقل عن عامين، وأن تكون المؤسسة مسجلة لدى جهة الاختصاص في الدولة التي تمارس بها الجمعية النشاط.