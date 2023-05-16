مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ مريضًا من بتر ساقه المصابة بـ"الغرغرينا"

وأضاف أن المريض فور وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى، تم إخضاعه لفحوصات مخبرية ومقطعية دقيقة، أوضحت وجود تداخل وتشابك بين الأوردة والشرايين في الساق اليسرى أسفل مستوى الركبة، وهذا التداخل غير طبيعي ناتجٌ عن دخول "آلة حادة" بالساق تَسَبب في حدوث ناسور شرياني وريدي، وفقدت الساق من بعدها نسبة التروية الدموية، ومع تساهل المريض في العلاج تدهورت حالة الساق ووصلت إلى مرحلة حرجة، وحدوث غرغرينا في أحد أصابع القدم مع وجود قابلية لانتشارها.