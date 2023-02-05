هل السجل التجاري يؤثر في حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

أوضح برنامج "حساب المواطن"، أنه يمكن لمَن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، إضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.