هل السجل التجاري يؤثر في حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

أوضح برنامج "حساب المواطن"، أنه يمكن لمَن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، إضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وأضاف البرنامج أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل.
وتابع حساب دعم المستفيدين التابع للبرنامج على تويتر، رداً على استفسار أحد المتابعين، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.