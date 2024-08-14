بـ 122 ألف ريال.. بيع 3 صقور بالليلة الرابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ جير بيور من مزرعة ELDAJY البريطانية وتم بيعه بمبلغ 43 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني فرخ جير بيور من مزرعة فيل الفرنسية وتم بيعه بمبلغ 31 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث فرخ جير بيور من مزرعة ELDAJY البريطانية أيضًا وبدأت المزايدة عليه بـ 20 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 48 ألف ريال.