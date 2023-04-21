اليوم.. انطلاق مهرجان أرض الخزامى بالجوف.. فعاليات منوعة تستمر 15 يومًا

ينطلق اليوم بمنطقة الجوف مهرجان أرض الخزامى، ويستمر 15 يومًا، بتنظيم من وزارة الثقافة، بفعاليات متنوعة.
وتستضيف بحيرة دومة الجندل في أول أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات المهرجان التي منها: حفلات غنائية شعبية، وأمسيات شعرية، وحدائق ليلية للخزامى، واستعراض لتاريخ قلعة مارد، وورش عمل تتناول صناعة منتجات الخزامى.
وفي مدينة سكاكا تنطلق فعاليات أرض الخزامى، بإحياء المناطق المفتوحة حول قلعة زعبل بمعارض فنية وألعاب شعبية، ومسيرة للفنون الأدائية الخاصة بالمنطقة واستعراض لتراثها، وكرنفال من الخزامى يحتوي على مناطق لاستعراض صناعة الزيتون وصناعة السدو، واستقبال الزوار بعقود وحلوى الخزامى والقهوة السعودية، وفرصة التخييم للزوار كأحد الأنشطة الثقافية.
ورصدت "سبق" صورًا للمهرجان الذي ينطلق اليوم؛ حيث تزينت بحيرة دومة الجندل بتجهيزات المهرجان استعدادًا لانطلاقته.