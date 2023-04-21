اليوم.. انطلاق مهرجان أرض الخزامى بالجوف.. فعاليات منوعة تستمر 15 يومًا

وتستضيف بحيرة دومة الجندل في أول أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات المهرجان التي منها: حفلات غنائية شعبية، وأمسيات شعرية، وحدائق ليلية للخزامى، واستعراض لتاريخ قلعة مارد، وورش عمل تتناول صناعة منتجات الخزامى.