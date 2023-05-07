أمير عسير يوجه بالسماح للمعلمات والإداريات بالنزول والطلوع من "عقبة شعار" خلال وقت محدد

أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز توجيهاً للجهات المعنية بالسماح للمعلمات والإداريات اللاتي يعملن بمدارس تهامة عسير بالنزول والطلوع عبر عقبة شعار.
وتضمن التوجيه تخصيص ساعة للنزول يومياً من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة السابعة صباحاً، وساعة للطلوع من 12 ظهراً إلى الساعة الواحدة ظهراً.
ويجسد هذا التوجيه اهتمام أمير المنطقة بتلك الشريحة ومراعاة ظروفهن وتقديراً لدورهن في تعليم وتربية الناشئة.
من جهة أخرى، عبرت منسوبات التعليم المستفيدات من ذلك التوجيه، عن عظيم شكرهن وتقديرهن لأمير المنطقة على تلك اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه.