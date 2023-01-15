"ناقرو" يكشف التعديل الوحيد بنظام الجنسية السعودية

وتفصيلاً، قال المحامي لـ"سبق": نظام الجنسية العربية السعودية يتضمن أحكام منح الجنسية السعودية، واكتسابها، وإسقاطها وسحبها. وقد صدر المرسوم الملكي رقم (م / 88) وتاريخ 11/ 06/ 1444هـ بتعديل المادة الثامنة من ذلك النظام بأن جعل منح الجنسية لأبناء السعوديات بأمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية؛ إذ كان منح الجنسية قبل التعديل أعلاه بأمر يصدر من وزير الداخلية. ولم يرد بالمرسوم الملكي أعلاه أي تعديل على الشروط ذاتها اللازمة لمنح الجنسية، سواء الشروط الواردة بالنظام أو لائحته التنفيذية.