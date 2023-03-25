مغاربة أوروبا يغادرون فرنسا وإسبانيا للتنافس في "عطر الكلام" بالعاصمة الرياض

وبفئة المسابقة للأذان شارك في تنافسات اليوم ريان موسى هوساوي، وهو نيجري يقيم في مكة المكرمة، يجيد محاكاة مؤذني الحرم المكي الشريف، ويحلم بالوصول إلى نهائي المسابقة التي تمثل حلمًا لكثير من المؤذنين والقراء، كما شارك أيضًا في الفئة نفسها المهندس الكهربائي طارق ديب من سوريا، وهو أحد المتسابقين الذين امتهنوا رفع الأذان من الصغر، حيث أذن في عددٍ من مساجد بلده، ونقلته موهبته إلى مسابقة عطر الكلام التي غادرها أمام منافسه ريان المنتقل إلى المرحلة التالية من تنافسات المسابقة.