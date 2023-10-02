يعقد نوفمبر المقبل ... اجتماع تعريفي حول المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق المنتدى للأهداف المرجوة. حيث إن "المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي" والمزمع عقده خلال الفترة من 11-13 نوفمبر 2023م بمدينة إسطنبول في تركيا، يركز على خمسة مجالات: التجارة والاستثمار، الصناعة والخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الزراعة والصناعات الغذائية، والرياضة.