يعقد نوفمبر المقبل ... اجتماع تعريفي حول المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي

عقد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، ورئيس (International Cooperation Platform) السيد Cengiz Özgencil ، اجتماعًا تعريفيًا بالمنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي، بمدينة أنقرة بجمهورية تركيا.
جاء ذلك بحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في تركيا والملحقين التجاريين وممثلي وزارة الخارجية التركية ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار التركية. حيث تم تقديم نبذة تعريفية عن المنتدى وأهدافه والمشاركين فيه.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق المنتدى للأهداف المرجوة. حيث إن "المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي" والمزمع عقده خلال الفترة من 11-13 نوفمبر 2023م بمدينة إسطنبول في تركيا، يركز على خمسة مجالات: التجارة والاستثمار، الصناعة والخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الزراعة والصناعات الغذائية، والرياضة.
ويحظى المنتدى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما يحظى بالدعم والتأييد من قبل وزراء التجارة بدول مجلس التعاون.