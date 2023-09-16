محليات

أمن الطرق بالجوف يطيح بشخصين لترويجهما الحشيش

توقيفهما واتخاذ الإجراءات وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
أمن الطرق بالجوف يطيح بشخصين لترويجهما الحشيش

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر بمحافظة طبرجل.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجوف
محافظة طبرجل
الحشيش المخدر
القوة الخاصة لأمن الطرق

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