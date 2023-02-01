حادث سير يستنفر طواقم مستشفى المويه.. 3 وفيات و11 إصابة منها حالتان حرجتان

استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف، صباح اليوم، 14 حالة منها 3 حالات وفاة وحالتان حرجتان، كانوا قد تعرضوا لحادث مروري (انقلاب) على طريق الطائف الرياض.