حادث سير يستنفر طواقم مستشفى المويه.. 3 وفيات و11 إصابة منها حالتان حرجتان

استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف، صباح اليوم، 14 حالة منها 3 حالات وفاة وحالتان حرجتان، كانوا قد تعرضوا لحادث مروري (انقلاب) على طريق الطائف الرياض.
وتفصيلًا وصل للمستشفى 14 حالة قد تعرضت لإصابات مختلفة جراء حادث مروري (انقلاب)، فتم على الفور الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى "الكود الأصفر"، وتم استدعاء كافة أطباء، وقامت الكوادر الطبية المختلفة بشكل عاجل بالتعامل مع المصابين واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة.
وذكرت إدارة المستشفى أنه نتج عن الحادث ثلاث وفيات وحالتان حرجتان تم تحويلها لمستشفيات الطائف، و9 حالات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.