أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تُكمل استعداداتها لحفل تخرج طلاب الزمالة وتتويج الفائزين بجوائز التميُّز البحثي

وأردف أ. النصار، قائلاً إن الأكاديمية كذلك تسعى إلى دعم البحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية، وتشجيع الباحثين وتحفيزهم على التقدم ببحوث ترقى إلى المنافسة على المستوى العالمي، لتعزّز من مكانة الأبحاث السعودية على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن كل تلك الجهود تأتي في إطار المسؤولة العلمية والمجتمعية للمجموعة، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوّهاً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي القطاع الصحي العام والخاص اهتماماً كبيراً، وهيّأت له بيئة نموذجية تتوافر فيها مقومات التطور والارتقاء كافة، وشدّد على أن الأكاديمية ستضاعف جهودها لتنمية قدرات الشباب السعودي، من خلال التوسع في برامج التدريب ونقل أفضل الخبرات العالمية، وتعزيز منظومة البحث والابتكارات المحلية، تنفيذاً لشعار (ندرب - نؤهل - نوطن) الذي رفعته.