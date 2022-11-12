أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تُكمل استعداداتها لحفل تخرج طلاب الزمالة وتتويج الفائزين بجوائز التميُّز البحثي

أنهت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، استعداداتها النهائية للحفل الكبير الذي سيرعاه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمناسبة تخرج 330 من الطلاب الدارسين في برامج الزمالة والدبلومات الطبية، وكذلك تكريم الفائزين بـجائزة مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، والذي سيُقام مساء يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 بمركز المملكة.
ذكر ذلك الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلّف للمجموعة، الذي عبّر عن شكره وتقديره لسمو الأمير على تفضله برعاية حفل التخريج، مضيفاً أن هذه الرعاية الكريمة ستمثل دافعاً كبيراً للخريجين والباحثين، والأكاديمية التي تعمل على تطوير المتدربين ليصبحوا مؤهلين، لتقديم ممارسات وأبحاث قائمة على الأدلة والبراهين، واستطاعت توفير بيئة تعليمية محلية بمعايير ومواصفات دولية.
وأردف أ. النصار، قائلاً إن الأكاديمية كذلك تسعى إلى دعم البحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية، وتشجيع الباحثين وتحفيزهم على التقدم ببحوث ترقى إلى المنافسة على المستوى العالمي، لتعزّز من مكانة الأبحاث السعودية على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن كل تلك الجهود تأتي في إطار المسؤولة العلمية والمجتمعية للمجموعة، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوّهاً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي القطاع الصحي العام والخاص اهتماماً كبيراً، وهيّأت له بيئة نموذجية تتوافر فيها مقومات التطور والارتقاء كافة، وشدّد على أن الأكاديمية ستضاعف جهودها لتنمية قدرات الشباب السعودي، من خلال التوسع في برامج التدريب ونقل أفضل الخبرات العالمية، وتعزيز منظومة البحث والابتكارات المحلية، تنفيذاً لشعار (ندرب - نؤهل - نوطن) الذي رفعته.
من جهته، قال الأستاذ الدكتور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية أن الاحتفال سيشهد تكريم خريجي برنامج الزمالة والدبلومات الطبية، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وفقاً لقرارات مجلس المحكمين المكون من ممثلين عالميين من جنسيات مختلفة بعد تقييم الأبحاث المشاركة البالغة 80 بحثاً، منوّهاً إلى أن الجائزة الأولى وقيمتها 500 ألف ريال ستمنح لأفضل بحث طبي، والجائزة الثانية وقيمتها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحث طبي، والجائزة الثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحث طبي، والجائزة الرابعة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل أربع مراجعات علمية، أما بالنسبة للجائزة الخامسة فستمنح لأفضل ثلاثة أبحاث ناشئة صادرة من طلاب الكليات الصحية بمختلف تخصصاتها وتبلغ جوائزها 150 ألف ريال، في حين أن الجائزة السادسة سيتم منحها لثلاث ممارسين صحيين منخرطين ببرامج التدريب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتبلغ قيمتها 150 ألف ريال.
وأكد أ. د. العُمري، أن الدعم المقدم من المجموعة لم يقتصر على هذه الجائزة فحسب، بل امتد ليشمل الأبحاث العلمية والطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19 بقيمة 500 ألف ريال، وكذلك تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين.