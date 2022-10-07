مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية أحد ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030

في حلقة مثيرة من برنامج المشروع الذي يقدمه الزميل عبدالله الأسمري، عبر قناة السعودية، تم الكشف عن تفاصيل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية برأس الخير مع وصول الأعمال فيه إلى مراحل متقدمة جداً.
وأكد رئيس مجلس الإدارة للشركة العالمية للصناعات البحرية والنائب الأعلى للرئيس بأرامكو السعودية أحمد بن عبدالرحمن السعدي، أن المشروع الذي يعد أكبر مجمع للصناعات البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية والنطاق يأتي كتحالف صناعي، حيث تشارك أرامكو السعودية فيه مع شركة بحري وشركة هونداي وشركة لامبريل، وتساهم أرامكو السعودية بالحصة الأكبر في هذا المشروع المشترك. حيث يمثل هذا المشروع العملاق أحد ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، بفضل مساهمته في إرساء قواعد صناعة جديدة في المملكة ودعم المحتوى الوطني، ورفد الاقتصاد السعودي بمورد جديد، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.
وحظيت أعمال البنية التحتية للمشروع بدعم كبير من الدولة بما يقرب من 4 مليارات دولار، كما تسهم قطاعات حكومية وخاصة في رفع مستوى التكامل لتوطين هذه الصناعة بأعلى المقاييس العالمية.
وأكد "السعدي" أن هدف المجمع الأضخم في منطقة الشرق الأوسط هو تلبية احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات.
حيث من المتوقع أن يسهم المجمع بأكثر من 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، وتوليد 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030.
بدوره أكد المهندس عبدالكريم الغامدي نائب الرئيس للمشاريع بأرامكو السعودية على إنجاز أعمال تهيئة موقع المشروع من ردم وحفر وتجهيز الأرصفة البحرية بشكل كامل، وفي المنطقة التشغيلية فقد تم تسليم بعض أجزاء المشروع وهي قيد التشغيل الآن كالقناة المائية والأرصفة البحرية لمراسي السفن وساحات التصنيع والتخزين الخاصة بأعمال إنشاء الحفارات البحرية للمشغل. أما عن باقي المناطق التشغيلية فسير العمل ينجز بشكل جيد وقد تعدت نسبة الإنجاز 50%.
وأضاف "فيما يخص المناطق المساندة فقد تم البدء بتسليم عدد من المباني السكنية للمشغل والعمل الآن على تسليم عدد آخر من المكاتب الإدارية وسير العمل ينجز بشكل جيد في تلك المناطق المساندة، فقد تخطت نسبة الإنجاز 75%".
بدوره كشف الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية الدكتور عبدالله الأحمري، أن المجمع سيكون حجر الزاوية في تطوير القطاع البحري السعودي من خلال الابتكار والتعاون والمبادرات الطموحة.
ومن المتوقع أن يشكّل منظومة بحرية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي للمملكة من خلال توفير فرص العمل، وتوطين المواهب، والتطوير السريع لقطاع وطني جديد.
لذلك يعمل المجمع بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم والمعاهد والأكاديميات الوطنية لتأهيل حديثي التخرج في المستقبل في المجالات الهندسية والمهنية.
وقال: "من هذا المنطلق، قمنا بإنشاء الأكاديمية الوطنية البحرية للتدريب المهني، الأمر الذي من المتوقع أن يسهم في تدريب المواهب الشابة وتهيئتها لمستقبل قطاع الصناعات البحرية في المملكة".
ومن المتوقع أن يسهم المجمع في بناء قوة عاملة متمرسة تدعم نجاحها على المدى الطويل وترفد جهود التنمية الاقتصادية في المملكة. وتساعد المعرفة التي سيكتسبونها من هذه البرامج التدريبية على دفع تطورهم الوظيفي في الشركة وطوال مسيرتهم المهنية بإذن الله.
الجدير بالذكر أن برنامج المشروع الذي يرأس تحريره الزميل عبدالله الأسمري يبث كل ثلاثاء عبر قناة السعودية وهو أول وسيلة اعلامية تزور موقع المشروع وتكشف النقاب عن تفاصيل هذا المجمع الضخم.