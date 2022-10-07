مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية أحد ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030

وأكد رئيس مجلس الإدارة للشركة العالمية للصناعات البحرية والنائب الأعلى للرئيس بأرامكو السعودية أحمد بن عبدالرحمن السعدي، أن المشروع الذي يعد أكبر مجمع للصناعات البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية والنطاق يأتي كتحالف صناعي، حيث تشارك أرامكو السعودية فيه مع شركة بحري وشركة هونداي وشركة لامبريل، وتساهم أرامكو السعودية بالحصة الأكبر في هذا المشروع المشترك. حيث يمثل هذا المشروع العملاق أحد ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، بفضل مساهمته في إرساء قواعد صناعة جديدة في المملكة ودعم المحتوى الوطني، ورفد الاقتصاد السعودي بمورد جديد، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.