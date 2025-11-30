كاتب وأكاديمي صيني: ما فعله الشباب السعودي في حائل أكبر من مجرد واقعة بطولة إنسانية عابرة

يروي الكاتب والأكاديمي الصيني شوي تشينغ قوه بسام في مقاله بصحيفة "الشرق الأوسط " قصة إنسانية مؤثرة، تحولت من مجرد واقعة إنقاذ إلى رمز عميق للصداقة بين الشعبين السعودي والصيني. فقد انتشر مقطع فيديو لثلاثة شباب من منطقة حائل وهم يهرعون لإنقاذ مواطنين صينيين عالقين في سيارة جرفتها السيول. موقف نبيل لم ينتظر شهرة ولا مكافأة، لكنه حظي بتقدير كبير من السفير الصيني، الذي كرم الأبطال وأشاد بشهامتهم، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً في البلدين.