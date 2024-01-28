نائب أمير منطقة مكة يستهلّ أولى جولاته بزيارة محافظة الليث

استهلّ نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ أولى جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظة الليث؛ حيث ترأس اجتماع المجلس المحلي في الليث، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتمّ خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، بعد أن تمّت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها "23" مشروعًا بلديًّا موزّعة على مراكز المحافظة، شملت: صيانة الطرق، والسفلتة، والإنارة، والأرصفة، والأنسنة "الحدائق والواجهات البحرية والمماشي"، ودرء أخطار السيول، وإنشاء وصيانة المرافق البلدية، والتشوه البصري، واستكمال تحسين الواجهة البحرية، والإصحاح البيئي، وإنشاء وصيانة المواقف البلدية، وسفلتة مخططات المنح "مخطط الوسقة"، وأخيرًا إنشاء ملاعب وحدائق.
كما تضمّنت المشاريعُ الجاري تنفيذها مرفأَ الصيادين، ويتكوّن من 5 أرصفة عائمة تستوعب "236" قارب صيد صغيرًا يتراوح طولها بين "7" و"11" مترًا، وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية "23" ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع سدّ وادي الليث الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية "84" مليون متر مكعب، وشملت المشاريعُ أيضًا عقدَ تنفيذ طريق "الشعيبة - الليث - القنفذة"، و"4" مشاريع للمياه الوطنية تتمثّل في: "تشغيل وصيانة مياه محافظة الليث، وتشغيل وصيانة مياه قرى المحافظة، وتشغيل وصيانة محطة المياه المدمجة، ومشروع تنفيذ شبكة مياه المحافظة".
كما استقبل الأهالي واستمع لمطالبهم، عقب ذلك دشّن الأميرُ سعود بن مشعل مشروعَ استكمال تحسين الواجهة البحرية بالمحافظة، الذي تبلغ مساحته "32" ألف متر مربع، ويحوي مواقع استثمارية، وممشى، ومسطحات خضراء، وجلسات، ومظلات، ومجسمات جمالية، ومواقف للمركبات.