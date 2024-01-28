نائب أمير منطقة مكة يستهلّ أولى جولاته بزيارة محافظة الليث

كما تضمّنت المشاريعُ الجاري تنفيذها مرفأَ الصيادين، ويتكوّن من 5 أرصفة عائمة تستوعب "236" قارب صيد صغيرًا يتراوح طولها بين "7" و"11" مترًا، وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية "23" ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع سدّ وادي الليث الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية "84" مليون متر مكعب، وشملت المشاريعُ أيضًا عقدَ تنفيذ طريق "الشعيبة - الليث - القنفذة"، و"4" مشاريع للمياه الوطنية تتمثّل في: "تشغيل وصيانة مياه محافظة الليث، وتشغيل وصيانة مياه قرى المحافظة، وتشغيل وصيانة محطة المياه المدمجة، ومشروع تنفيذ شبكة مياه المحافظة".