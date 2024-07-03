ترويج مواد مخدرة وعصابة سرقة.. مخالفون في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في جدة قاما بترويج 1573 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج 2.5 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
ونجحت شرطة مكة المكرّمة في القبض على 3 مقيمين ومواطن قاموا بسرقة مركبات من مستودع منشأة خاصة، وتمّت استعادة جزءٍ من المسروقات.