"المياه" عن مناشدة سكان "رمال الرياض" بشأن "الصرف الصحي": "مخطط الخنيني" سيتم طرحه مستقبلًا

ردّت شركة المياه الوطنية على المناشدة التي نشرتها صحيفة "سبق" لسكان حي الرمال بمدينة الرياض بخصوص ضرورة التحرك؛ لمعالجة التأخر في مشروع الصرف الصحي، وذلك في السادس من ديسمبر الماضي.
وقالت الشركة: نفيد بأن جزءًا من حي الرمال مخدوم بشبكة الصرف الصحي، وفيما يتعلق بمخطط (3121) المعروف بمخطط الخنيني، فهو ضمن المشاريع التي سيتم طرحها مستقبلًا.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أنها ترحّب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، وإما عبر الاتصال على الرقم 931 وإما بزيارة فروع خدمات العملاء.
يشار إلى أن سكان مخطط الخنيني رقم 3121 بحي الرمال بمدينة الرياض كانوا قد شكوا بسبب تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تم الوعد بتنفيذه أكثر من مرة، دون حدوث شيء على أرض الواقع، وهو ما أسهم في معاناة سكان المخطط، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لإيجاد حل جذري.