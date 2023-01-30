"المياه" عن مناشدة سكان "رمال الرياض" بشأن "الصرف الصحي": "مخطط الخنيني" سيتم طرحه مستقبلًا

يشار إلى أن سكان مخطط الخنيني رقم 3121 بحي الرمال بمدينة الرياض كانوا قد شكوا بسبب تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تم الوعد بتنفيذه أكثر من مرة، دون حدوث شيء على أرض الواقع، وهو ما أسهم في معاناة سكان المخطط، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لإيجاد حل جذري.