"الخريف" يبحث الفرص المشتركة مع "بوينغ" و"إيرباص" و"BMW"

وعقدت لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الشركات العالمية، على هامش النسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، ويضم المؤتمر 500 متحدّث من مختلف دول العالم؛ يتناقشون في 200 جلسة عن عدة موضوعات، تشمل تعزيز التنمية في الاقتصاد العالمي، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة، ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.