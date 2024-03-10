الكرتون بين 50 و200 ريال.. "أسواق جازان" تستقبل بواكير "مزارع المانجو"

وتوقّع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت بالارتفاع التدريجي؛ ما سيُسهم في عرض أصنافٍ متعدّدة من المانجو، ومنها: "التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو سنارة، والكنت، والكيت، والبلمر، والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والسوداني".