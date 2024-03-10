الكرتون بين 50 و200 ريال.. "أسواق جازان" تستقبل بواكير "مزارع المانجو"

بدأت أسواق منطقة جازان، استقبال بواكير "المانجو" الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع.
وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي تتم زراعتها بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو ما بين 50 و200 ريال للكرتون الذي يزن بين 30 و45 كيلوجراماً من المانجو بحسب نوع المنتج.
وتوقّع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت بالارتفاع التدريجي؛ ما سيُسهم في عرض أصنافٍ متعدّدة من المانجو، ومنها: "التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو سنارة، والكنت، والكيت، والبلمر، والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والسوداني".