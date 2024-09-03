"لكل دارٍ حياة".. تجسيد لرؤية "دار وإعمار" في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة

لا تقتصر رؤية "دار وإعمار"، على توفير مساكن نموذجية في الدمام والخبر والرياض وجدة والقطيف والمدينة المنورة، فحسب، بل تمتد لتقدم أسلوب عيش متكامل، يضم حياة خضراء، وذكريات لا تُنسى، وبيئة متكاملة تلبي كافة احتياجات السكان، لتؤكد التزام الشركة بتوفير الأفضل للأسر السعودية، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.