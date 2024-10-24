5 مميزات تكشف كيف تعمل.. 244 مروحة ضباب مائي لتلطيف الأجواء بالحرم

أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أن هناك 244 مروحة ضباب مائي بالمسجد الحرام، تعمل على تلطيف أجواء ساحات المسجد الحرام باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالضباب) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، وتخفض درجة حرارته بالرطوبة لدرجة تقارب (6) درجات مئوية.
وعن مميزات ومواصفات مروحة الضباب المائي الخمس، قالت الهيئة إن هذه المراوح تضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط لا يقل عن (40) بارًا، وتحوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم 4 میكرون يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.
وأضافت: ارتفاعها عن الأرض قرابة (4) أمتار بقُطر يصل إلى (38) بوصة، وسرعة تدفق هوائها تصل إلى (1100 CFM) وامتداد (10) أمتار تقريبًا بنظام يُعد الأفضل والأنسب.
وتابعت: "حمل تبريد مروحة الضباب المائي يصل إلى (52) كيلو واط لنقل الماء من وإلى مراوح الضباب، مع كفاءة تبريدية تتجاوز (%50)".