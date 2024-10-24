5 مميزات تكشف كيف تعمل.. 244 مروحة ضباب مائي لتلطيف الأجواء بالحرم

وعن مميزات ومواصفات مروحة الضباب المائي الخمس، قالت الهيئة إن هذه المراوح تضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط لا يقل عن (40) بارًا، وتحوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم 4 میكرون يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.