"العربية للهلال الأحمر" تجدد دعمها لفلسطين وتؤكد: تضامننا واجب إنساني

واختتم المهيدلي مؤكدًا أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إلى جانب جمعياتها الوطنية، تجدد التزامها بموقف إنساني موحد يدعو إلى الحماية والكرامة والعدالة للفلسطينيين، قائلًا: "فلنقف معًا — من أجل الإنسانية، ومن أجل الأمل في فلسطين".