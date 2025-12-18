الخضيري: ما يُسوَّق كخلايا جذعية خداع تجاري وأضرار صحية بلا نتائج علاجية

حذّر الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية، من ما وصفه بـ«أكذوبة الخلايا الجذعية» المنتشرة في بعض المراكز غير المرخّصة، مؤكدًا أنها تمثل خداعًا تسويقيًا يستهدف الجهلة علميًا عبر عبارات رنانة ووعود غير واقعية، لأكل أموالهم بالباطل.



وأوضح الخضيري أنه سبق أن نبّه إلى هذا الأمر قبل عدة سنوات، ثم أعاد التحذير منه قبل أشهر، مبينًا أن الخلايا الجذعية الحقيقية هي خلايا حية تنمو بآليات جينية معقدة، يسبقها نشوء خلوي يتبعه نمو وتكاثر، وقد يصاحبها مخاطر خطيرة من بينها التحولات السرطانية، مشيرًا إلى أنها لا تزال حبيسة المختبرات ولم تُجز طبيًا حتى الآن لعدم نجاحها بالشكل الآمن.



وأكد أن ما يُسوَّق حاليًا على أنه «خلايا جذعية» ليس خلايا جذعية حقيقية، وإنما مركبات كيميائية منشطة لفترة قصيرة، قد تعطي شعورًا مؤقتًا بالنشاط ثم تتسبب لاحقًا في تدهور الحالة الصحية، مشددًا على أن العلاج الحقيقي – في حال نجاحه مستقبلًا – سيكون متاحًا عبر المستشفيات الحكومية وتحت إشراف طبي رسمي، وليس عبر مراكز تجارية أو وعود تسويقية.



وكشف الخضيري عن تواصُل أحد المتضررين معه مؤخرًا، بعد أن كان من المشككين في تحذيراته سابقًا، حيث أقرّ بتعرّضه مع مجموعة من معارفه لخسائر مالية قاربت مليون ريال منذ الصيف الماضي، نتيجة الخضوع لما سُمّي بزراعة خلايا جذعية، دون أي فائدة تُذكر، بل ترتب عليها ضعف عام، وتدهور في البصر، وإصابة بعضهم بحساسية شديدة.



وجدد الخضيري دعوته للجميع إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة، والاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة، واستشارة الجهات الطبية الرسمية قبل الإقدام على أي علاجات غير معتمدة، حفاظًا على صحتهم وأموالهم.