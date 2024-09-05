"فلكية جدة": القمر يقترن اليوم بكوكب الزهرة

وأشار المهندس "أبوزاهرة" إلى أنه في الليالي المقبلة، سيلاحَظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت وهو ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، فيما تستمر إضاءة القمر في التزايد تدريجيًا ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى لفترة أطول بعد بداية الليل؛ نتيجة لحركته المستمرة مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.